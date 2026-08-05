Школы Хабаровского края готовятся к новым правилам с 1 сентября

Педагоги Хабаровского края обсудят изменения учебных программ и нагрузки школьников на августовской конференции, которая пройдёт с 18 по 31 августа. В числе главных новшеств — обновлённое преподавание истории и сокращение количества уроков у младших классов, сообщили в министерстве образования и науки региона.
С 1 сентября обществознание в основной школе останется только у девятиклассников. Одновременно увеличится объём изучения истории России, а в программу шестых и седьмых классов войдут по 17 часов краеведения.
Для первоклассников установят не более четырёх уроков в день, а в сентябре и октябре — по три занятия, чтобы дети постепенно привыкли к школе. Ученики со второго по четвёртый класс будут заниматься не более пяти уроков ежедневно.
Новые программы станут одной из тем конференции, которая объединит педагогов, директоров, родителей и представителей органов власти. Основные мероприятия пройдут в Хабаровске 24 и 25 августа, где откроются 17 дискуссионных площадок.
Параллельно школы готовят к приёму учеников: в крае ремонтируют 11 учреждений, строят пять школ и 12 детских садов. В новом учебном году на работу также выйдут не менее 400 молодых специалистов.