Ферму на тысячу голов построят в районе имени Лазо Хабаровского края

В посёлке Новостройка района имени Лазо планируют построить современную молочную ферму на тысячу голов. Новый комплекс должен увеличить выпуск местного молока и снизить зависимость Хабаровского края от поставок из других регионов, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.
Под проект выделен участок площадью 140 гектаров, из которых 30 займут производственные здания. На оставшейся территории будут выращивать кормовые культуры, чтобы предприятие могло самостоятельно обеспечивать животных необходимым рационом.
Инвестор уже начал мелиоративные работы и подготовку сельскохозяйственных земель. Ферма будет работать по полному циклу — от выращивания кормов и содержания поголовья до получения готовой продукции.
Проект получил статус масштабного инвестиционного, что позволит быстрее решать вопросы с землёй, инфраструктурой и подключением коммуникаций. Его реализация также создаст новые рабочие места в районе имени Лазо.
Для поддержки животноводства в крае действует более 35 видов субсидий и грантов. Аграриям компенсируют расходы на корма, перевозку продукции, ремонт доильного оборудования, ветеринарное обслуживание и покупку племенного молодняка.