Ферму на тысячу голов построят в районе имени Лазо Хабаровского края

В посёлке Новостройка района имени Лазо планируют построить современную молочную ферму на тысячу голов. Новый комплекс должен увеличить выпуск местного молока и снизить зависимость Хабаровского края от поставок из других регионов, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.