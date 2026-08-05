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Безопасность Трампа во время полета была под угрозой: диспетчеры попали под проверку

WSJ: в США проверяют диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Американские авиационные власти расследуют действия диспетчеров, которые не приостановили коммерческие рейсы во время вылета президентского вертолета Marine One с Дональдом Трампом на борту.

Как пишет Wall Street Journal, вертолет отправился из Белого дома в Лос-Анджелес. По правилам безопасности, на время вылета Marine One диспетчеры должны были ограничить движение в районе Вашингтонского национального аэропорта.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что могла быть нарушена минимальная дистанция между вертолетом и пассажирским самолетом. Предварительно установлено, что суда находились в допустимых пределах и опасного сближения не произошло.

Представитель Белого дома Куш Десаи при этом подчеркнул, что Трамп не подвергался угрозе. Он отметил высокий уровень подготовки экипажа президентского вертолета.

Ранее Трамп во время поездки в Турцию был вынужден сменить самолет перед вылетом якобы из-за угрозы нападения со стороны проиранских группировок. Сотрудников Белого дома заставили сдать телефоны из-за расследования утечки данных о новом судне президента.

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