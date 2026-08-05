Безопасность Трампа во время полета была под угрозой: диспетчеры попали под проверку

Американские авиационные власти расследуют действия диспетчеров, которые не приостановили коммерческие рейсы во время вылета президентского вертолета Marine One с Дональдом Трампом на борту.
Как пишет Wall Street Journal, вертолет отправился из Белого дома в Лос-Анджелес. По правилам безопасности, на время вылета Marine One диспетчеры должны были ограничить движение в районе Вашингтонского национального аэропорта.
В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что могла быть нарушена минимальная дистанция между вертолетом и пассажирским самолетом. Предварительно установлено, что суда находились в допустимых пределах и опасного сближения не произошло.
Представитель Белого дома Куш Десаи при этом подчеркнул, что Трамп не подвергался угрозе. Он отметил высокий уровень подготовки экипажа президентского вертолета.
Ранее Трамп во время поездки в Турцию был вынужден сменить самолет перед вылетом якобы из-за угрозы нападения со стороны проиранских группировок. Сотрудников Белого дома заставили сдать телефоны из-за расследования утечки данных о новом судне президента.