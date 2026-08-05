Российские юные шахматисты разгромили всех на международном турнире в Китае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наши ребята взяли золото и серебро на международном командном турнире в Китае.
Кроме того, одна из шахматисток стала лучшей участницей турнира среди женщин.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
16+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наши ребята взяли золото и серебро на международном командном турнире в Китае.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наши ребята взяли золото и серебро на международном командном турнире в Китае.
Кроме того, одна из шахматисток стала лучшей участницей турнира среди женщин.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
16+