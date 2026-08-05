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Российские юные шахматисты разгромили всех на международном турнире в Китае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наши ребята взяли золото и серебро на международном командном турнире в Китае.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наши ребята взяли золото и серебро на международном командном турнире в Китае.

Кроме того, одна из шахматисток стала лучшей участницей турнира среди женщин.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

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