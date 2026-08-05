В Приморском крае зафиксировали морскую волну тепла

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Морскую волну тепла фиксировали в акватории Приморья с 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева.
«С 15 июля 2026 года в заливе Петра Великого наблюдалась морская волна тепла. Средняя температура поверхности моря более двух недель подряд значительно превышала климатическую норму почти по всей акватории. Особенно выражен аномальный прогрев в Амурском и Уссурийском заливах, где интенсивность события в отдельные дни достигала высоких категорий», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что усиление аномального прогрева совпало по времени с прохождением через северо-западную часть Японского моря трансформировавшегося тропического циклона «Бави». Морские волны тепла сигнализируют о перестройке теплового режима морей. На такие изменения реагируют морские экосистемы.
Морские волны тепла (marine heat wave) — это периоды, когда температура поверхности моря пять и более суток подряд прогревается выше обычной климатической нормы для этого района и сезона.