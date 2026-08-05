В Приморском крае зафиксировали морскую волну тепла

«С 15 июля 2026 года в заливе Петра Великого наблюдалась морская волна тепла. Средняя температура поверхности моря более двух недель подряд значительно превышала климатическую норму почти по всей акватории. Особенно выражен аномальный прогрев в Амурском и Уссурийском заливах, где интенсивность события в отдельные дни достигала высоких категорий», — говорится в сообщении.