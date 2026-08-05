«Россети Сибирь» завершили масштабное переустройство электросетей на острове Молокова в Красноярске

«Это будет совсем новая зона отдыха для красноярцев. Там уже расчищают территорию от мусора, обустраивают вело-пешеходные дорожки и спортивные площадки, возводят второй визит-центр. На этой части острова нам потребовалась помощь энергетиков по переносу электросетей, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителей», — рассказали в Туристско-информационном центре края.