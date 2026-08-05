«Россети Сибирь» завершили масштабное переустройство электросетей на острове Молокова в Красноярске

В Красноярске продолжается благоустройство новой городской зоны отдыха на острове Молокова.
Для обновления электросетей на острове энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» демонтировали существующие воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 и 6 киловольт (кВ) и 30 опор ЛЭП. Взамен специалисты построили новые подземные кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 и 6 кВ общей протяжённостью около 2 км и установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 киловольт-ампер (кВА).
«Переустройство электросетей — это не просто замена проводов, а целый комплекс работ на уже действующем энергообъекте. На острове Молокова необходимо было реконструировать распределительную сеть, чтобы убрать существующие кабельно-воздушные линии электропередачи, которые попадали в зону благоустройства, и сделать отдых красноярцев и гостей города более комфортным», — прокомментировал директор филиала «Красноярскэнерго» Антон Лукин.
Обновление электросетей является одним из этапов благоустройства острова Молокова, заказчиком которого выступает Туристско-информационный центр Красноярского края. Новое общественное пространство уже можно оценить слева от Центрального стадиона, на дамбе, которая соединяет остров Отдыха и остров Молокова. Там выполнено озеленение, установлены скамейки, оборудована пляжная зона с лежаками и открыт визит-центр. Сейчас идёт дальнейшее благоустройство территории в глубине острова Молокова.
«Это будет совсем новая зона отдыха для красноярцев. Там уже расчищают территорию от мусора, обустраивают вело-пешеходные дорожки и спортивные площадки, возводят второй визит-центр. На этой части острова нам потребовалась помощь энергетиков по переносу электросетей, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителей», — рассказали в Туристско-информационном центре края.
Согласно концепции развития острова Молокова в будущем это общественное пространство должно стать полноценным парком для отдыха красноярцев.