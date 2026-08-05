На улице Розы Люксембург в Иркутске укладывают асфальт

В Иркутске продолжается ремонт улицы Розы Люксембург. Минувшей ночью специалисты МУП «Иркутскавтодор» приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На объекте задействовали около девяти единиц техники: асфальтоукладчик, катки, гудронатор, автоцистерну и самосвалы. Начали работы вечером, чтобы не создавать помех дневному движению.
Всего за смену дорожники уложили 258 тонн асфальтобетонной смеси. Ранее на участке подготовили основание, теперь делают нижний слой, после чего приступят к финишному верхнему покрытию. Днём специалисты продолжают демонтаж старой плитки на тротуаре, а ночью запланировано асфальтирование перекрёстка с переулком Деповский, сообщили в «Байкал24».
В ближайшее время транспорт перенаправят на новый асфальт, чтобы освободить вторую сторону для демонтажных работ.
Ремонт улицы Розы Люксембург идёт на участке от переулка Восточный до 5-го Советского переулка, общая протяжённость которого составляет 1,2 километра. Работы разбиты на два этапа: начались в 2025 году и завершатся в текущем сезоне.
Директор МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарёв отметил, что график соблюдается, а качеству укладки уделяется особое внимание.
— К работам приступили вечером, после того как на улице снизился автомобильный трафик. Всего за смену уложили 258 тонн асфальтобетонной смеси. Ранее было уложено основание. Сейчас идёт устройство нижнего слоя покрытия, после чего сделаем третий верхний слой, — пояснил он.
После завершения всех работ проезжая часть станет ровной и безопасной для автомобилистов.
Движение будет организовано с учётом всех этапов строительства.