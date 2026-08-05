На улице Розы Люксембург в Иркутске укладывают асфальт

— К работам приступили вечером, после того как на улице снизился автомобильный трафик. Всего за смену уложили 258 тонн асфальтобетонной смеси. Ранее было уложено основание. Сейчас идёт устройство нижнего слоя покрытия, после чего сделаем третий верхний слой, — пояснил он.