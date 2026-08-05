Ещё шесть земских тренеров переедут на работу в Хабаровский край

— О том, что есть такая программа «Земский тренер» мне рассказал друг. Так я узнал, что на Дальнем Востоке есть льготы для тех, кто туда переезжает. Мне понравились условия, обещают хорошую зарплату, двухкомнатную квартиру на время пребывания. У меня семья и важно, чтобы нам троим было жилье. Сейчас ещё работаю тренером по плаванию в Тюмени, а через две недели уезжаю в Охотск, — рассказал Денис Некрасов.