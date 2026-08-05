Ещё шесть земских тренеров переедут на работу в Хабаровский край

В этом году в Хабаровский край переедут шесть «Земских тренеров». Одним из первых к своим обязанностям уже приступил Егор Чивичилов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Молодой специалист работает в спортивной школе имени И. А. Мусатова в Солнечном округе. Под его руководством открыт набор мальчишек и девчонок от 7 до 17 лет на отделение баскетбола.
Егор Чивичилов рассказал, что про программу, которая реализуется в Хабаровском крае, узнал в январе. Считает, что такая инициатива нашего Президента Владимира Владимировича Путина поможет развитию спорта и развитию сельских территорий. И она дает шанс для карьерного роста молодых специалистов.
Ещё одним участником программы в этом году стал Денис Некрасов. В августе он переедет из Тюмени в Охотск, где будет работать тренером по пауэрлифтингу в спортивной школе «Атлант». Денис Владимирович с детства занимался вольной борьбой, пауэрлифтингом и плаванием. Выступал на соревнованиях по борьбе и по смешанным единоборствам.
— О том, что есть такая программа «Земский тренер» мне рассказал друг. Так я узнал, что на Дальнем Востоке есть льготы для тех, кто туда переезжает. Мне понравились условия, обещают хорошую зарплату, двухкомнатную квартиру на время пребывания. У меня семья и важно, чтобы нам троим было жилье. Сейчас ещё работаю тренером по плаванию в Тюмени, а через две недели уезжаю в Охотск, — рассказал Денис Некрасов.
Напомним, что в Хабаровский край из Брянской области также переедет семья Шидловских. Валерия и Александр трудоустроились в спортивной школе города Амурска. Александр будет работать тренером по плаванию, а Валерия учить юных спортсменов азам волейбола.
Программа «Земский тренер» стартовала в прошлом году в пилотном режиме в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. В Хабаровском крае по этой программе были трудоустроены три специалиста.
Цель проекта — привлечение специалистов в сферу физической культуры и спорта в малые населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек. Участникам, переехавшим на работу в такие города и поселки на Дальнем Востоке, предоставляется компенсационная выплата — 2 миллиона рублей.
Претендовать на статус «Земского тренера» могут граждане России с высшим или средним профессиональным образованием. Важными условиями являются отсутствие судимости, соответствие квалификационным требованиям и проживание за пределами населенного пункта, куда планируется переезд.