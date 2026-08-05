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Рейд по мигрантам провели полицейские в Комсомольске, выявлено 10 нарушений

Мероприятия прошли в квартирах, общежитиях, хостелах, торговых точках и на стройках.

В Комсомольске-на-Амуре полицейские проверили 295 иностранных граждан и выявили десять нарушений миграционного законодательства. Рейды прошли в квартирах, общежитиях, хостелах, торговых точках и на стройках, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

Всего правоохранители осмотрели 42 места проживания и работы мигрантов. В одном из ремонтируемых зданий они обнаружили иностранца, который трудился без необходимых документов. Теперь полиция устанавливает работодателя, привлёкшего его к работе.

Во время рейда также выяснилось, что трёхлетняя гражданка Кыргызстана находится в России с нарушением правил пребывания. На её мать, законно живущую в стране, составили административный протокол, а материалы передали в городскую комиссию по делам несовершеннолетних.

Остальные нарушения были связаны с режимом пребывания, миграционным учётом, незаконной работой и несвоевременным оформлением патентов. Всех виновных привлекли к административной ответственности.

Кроме того, в отношении 12 иностранцев и лиц без гражданства приняли решения о запрете въезда в Россию.