Бензин опять подорожал на хабаровских АЗС сети «ННК»

Так, литр бензина марки АИ-92 подорожал на 26 копеек и стал стоить 72,92 рубля, а литр бензина марки АИ-95 вырос в цене на 28 копеек — теперь он стоит 75,69 рубля. Больше всего подорожало дизельное топливо — оно прибавило в цене сразу 50 копеек и достигло 89,04 рубля за литр. Добавим, что стоимость бензина в Хабаровске повысилась уже в пятый раз за это лето. В прошлый раз повышение цен на топливо фиксировалось 15 июля, то есть ровно три недели назад.