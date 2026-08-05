Минэнерго утвердило обновлённую схему теплоснабжения Омска на 2027 год

Министерство энергетики России утвердило актуализированную схему теплоснабжения Омска на 2027 год. Документ подготовили специалисты Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института, ранее он прошёл публичные слушания. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Схема предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности энергоснабжения города. В частности, планируется капитально ремонтировать и системно модернизировать тепловые сети, а также основное оборудование ключевых электро- и теплогенерирующих предприятий.
Для реализации этих задач в 2026 году власти намерены привлечь средства национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».