Хабаровчанин усадил прохожего в машину и отобрал деньги, угрожая ножом

В Хабаровске 30-летнего мужчину задержали по подозрению в разбойном нападении на жителя Кировского района. Угрожая ножом, нападавший усадил потерпевшего в автомобиль и заставил перевести 70 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Хабаровску.
Ночью горожанин находился на одной из улиц, когда рядом остановилась иномарка. Вышедший из неё незнакомец обвинил мужчину в причастности к распространению запрещённых веществ, а затем не позволил ему позвать прохожих на помощь.
Продемонстрировав нож, злоумышленник насильно посадил потерпевшего в салон машины и потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь, хабаровчанин перевёл со своего банковского счёта 70 тысяч рублей, после чего нападавший отпустил его и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества и кражу, а похищенные у хабаровчанина деньги успел потратить.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, до решения суда о мере пресечения он помещён в изолятор временного содержания.