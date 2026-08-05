Многодетной семье из Черемховского района помогут со стройматериалами

— Поддержка многодетных семей — это не просто одна из приоритетных задач, а фундамент социальной политики. Наш долг — оказывать содействие тем, кто не ждет помощи сложа руки, а активно трудится на благо своих детей и родного села. Уверен, что создание комфортных условий для жизни таких крепких и дружных семей — это лучший вклад в будущее нашего региона, — отметил Александр Ведерников.