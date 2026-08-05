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Многодетной семье из Черемховского района помогут со стройматериалами

Спикер ЗС Александр Ведерников в рамках акции «Добрые дела» посетил семью Белоголовых из села Зерновое, где воспитываются четверо детей. Владимир и Мария купили дом с помощью маткапитала и активно обустраивают его — для продолжения стройки им нужны материалы для бани и беседки. Региональный парламент и администрация района окажут поддержку.

Источник: ТК Город

— Поддержка многодетных семей — это не просто одна из приоритетных задач, а фундамент социальной политики. Наш долг — оказывать содействие тем, кто не ждет помощи сложа руки, а активно трудится на благо своих детей и родного села. Уверен, что создание комфортных условий для жизни таких крепких и дружных семей — это лучший вклад в будущее нашего региона, — отметил Александр Ведерников.

Владимир работает на разрезе, Мария — повар в детсаду, в декрете печёт торты и делает зефирные букеты. Старшие сыновья участвуют в спортивных соревнованиях, дочь Мирослава идёт в первый класс (ей передали портфель с принадлежностями), младшей Эвелине нет и года.

Семья обеспокоена нехваткой секций для подростков. Ведерников поручил профильному комитету проработать вопрос привлечения педагогов из других территорий и участия в проектах по модернизации материально-технической базы.