На островах Хабаровска уже подтоплены 34 дачных участка из-за подъёма Амура

В Хабаровске сохраняется напряжённая паводковая обстановка. Повышающийся уровень Амура сильнее всего влияет на островную часть краевой столицы — острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. По данным на утро, вода зашла на территорию 34 дачных участков. Из-за разлива проток и внутренних озёр затруднены подходы к земельным наделам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники МЧС России проводят патрулирование акватории и береговой черты островов на катере. Они беседуют с дачниками, предупреждают о повышении уровней воды до опасных отметок и рекомендуют убрать урожай, перенести вещи и имущество на возвышенности и чердаки. Спасатели напоминают об опасности нахождения на дачах в период большой воды.
По прогнозу Дальневосточного УГМС, у Хабаровска к 7−10 августа Амур может подняться до 430−450 сантиметров, а к 13−16 августа — до 470−500 сантиметров. Неблагоприятное явление наступает при 450 сантиметрах, опасное — при 600 сантиметрах. Прогнозы будут уточняться по мере прохождения циклонов и паводка.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный мониторинг обстановки. Налажено взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами для оперативного реагирования в случае осложнений.
Спасатели напоминают дачникам о необходимости подготовиться к подъёму воды: очистить водосбросные канавы, поднять ценные вещи, освободить подвалы, закрыть вентиляционные отверстия. Судоводителям советуют быть внимательными — в воде могут быть ветки, брёвна и мусор, усиливается течение. Туристам и отдыхающим лучше воздержаться от выхода на маршруты.
В случае происшествия звоните на 112.
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