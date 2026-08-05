Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На островах Хабаровска уже подтоплены 34 дачных участка из-за подъёма Амура

По прогнозу, к 13−16 августа уровень воды в Амуре может достигнуть 500 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сохраняется напряжённая паводковая обстановка. Повышающийся уровень Амура сильнее всего влияет на островную часть краевой столицы — острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. По данным на утро, вода зашла на территорию 34 дачных участков. Из-за разлива проток и внутренних озёр затруднены подходы к земельным наделам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники МЧС России проводят патрулирование акватории и береговой черты островов на катере. Они беседуют с дачниками, предупреждают о повышении уровней воды до опасных отметок и рекомендуют убрать урожай, перенести вещи и имущество на возвышенности и чердаки. Спасатели напоминают об опасности нахождения на дачах в период большой воды.

По прогнозу Дальневосточного УГМС, у Хабаровска к 7−10 августа Амур может подняться до 430−450 сантиметров, а к 13−16 августа — до 470−500 сантиметров. Неблагоприятное явление наступает при 450 сантиметрах, опасное — при 600 сантиметрах. Прогнозы будут уточняться по мере прохождения циклонов и паводка.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный мониторинг обстановки. Налажено взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами для оперативного реагирования в случае осложнений.

Спасатели напоминают дачникам о необходимости подготовиться к подъёму воды: очистить водосбросные канавы, поднять ценные вещи, освободить подвалы, закрыть вентиляционные отверстия. Судоводителям советуют быть внимательными — в воде могут быть ветки, брёвна и мусор, усиливается течение. Туристам и отдыхающим лучше воздержаться от выхода на маршруты.

В случае происшествия звоните на 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше