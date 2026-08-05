Сердобольная 93-летняя амурчанка пригласила прохожего домой, а тот её обнёс

К пожилой женщине незнакомец подошёл на улице и пожаловался, что ему нечего есть. Пенсионерка пожалела молодого человека и пригласила домой, однако, пока она готовила еду, гость остался один в комнате. После его ухода хозяйка обнаружила, что из кошелька исчезли 40 тысяч рублей, и обратилась в полицию.