Сердобольная 93-летняя амурчанка пригласила прохожего домой, а тот её обнёс

В Амурске полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, которых подозревают в кражах у пригласивших их домой горожан. В одном случае денег лишилась 93-летняя пенсионерка, во втором у хозяина квартиры пропала техника, сообщили в ОМВД России по Амурскому району.
К пожилой женщине незнакомец подошёл на улице и пожаловался, что ему нечего есть. Пенсионерка пожалела молодого человека и пригласила домой, однако, пока она готовила еду, гость остался один в комнате. После его ухода хозяйка обнаружила, что из кошелька исчезли 40 тысяч рублей, и обратилась в полицию.
Подозреваемым оказался 28-летний житель посёлка Сулук Верхнебуреинского района, ранее судимый за похожие преступления. По его словам, украденные деньги он потратил на продукты, алкоголь и одежду. Мужчину заключили под стражу.
Второй потерпевший познакомился с незнакомцем на улице и позвал его в квартиру выпить. Когда хозяин уснул, гость забрал технику стоимостью 13 тысяч рублей, но продать её не успел: полицейские раскрыли кражу по горячим следам и задержали 31-летнего рецидивиста. Похищенное изъяли и вернули владельцу.
По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы. Второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде.