Спасателям пришлось снимать сразу четыре кольца с опухших пальцев жительницы Красноярского края

На юге Красноярского края сотрудники Минусинского спасательного отделения оказали помощь 59-летней женщине, которая не могла снять четыре кольца.
4 августа она сама пришла в подразделение и рассказала, что от украшений ее пальцы распухли и самостоятельно снять их она не может. Специалисты бережно освободили пальцы от сдавливающих колец.
«Благодаря профессионализму спасателей, медицинская помощь женщине не потребовалась — пальцы остались невредимы», — рассказали в ведомстве.
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