Юные вокалисты Дальнего Востока споют в Хабаровске 10 сентября

В Хабаровске выбрали 20 финалистов первого Дальневосточного фестиваля-конкурса патриотической песни «Время петь!». Юные исполнители выступят на гала-концерте 10 сентября в Городском дворце культуры, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
За право выйти на большую сцену боролись более 170 солистов в возрасте от семи до 18 лет. Во второй тур прошли участники из Хабаровского и Приморского краёв, ЕАО, Амурской и Магаданской областей, а также Бурятии.
Теперь финалистам предстоит заключительный этап, на котором жюри определит победителя. Конкурсные номера будут посвящены истории страны, любви к Родине и культурным традициям народов России.
Организаторы рассчитывают, что фестиваль поможет талантливым детям из небольших городов и отдалённых посёлков заявить о себе. Для многих участников выступление в Хабаровске станет первым выходом на крупную концертную площадку.
Гала-концерт начнётся 10 сентября. Информацию о порядке получения билетов министерство культуры края опубликует позднее.