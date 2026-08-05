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Молодёжь Хабаровского края может получить до миллиона на свой проект

Проекты принимают по 18 направлениям, среди которых занятость молодых людей, развитие науки, сохранение исторической памяти, добровольчество и создание инклюзивных пространств.

Жители Хабаровского края могут подать заявки на гранты до 1 миллиона рублей для реализации социальных, научных и добровольческих инициатив. Второй сезон конкурса Росмолодёжи продлится до 15 сентября, сообщили в комитете по делам молодёжи правительства региона.

Проекты принимают по 18 направлениям, среди которых занятость молодых людей, развитие науки, сохранение исторической памяти, добровольчество и создание инклюзивных пространств. Заявку необходимо разместить на платформе «Молодёжь России».

Финансирование можно направить на проведение образовательных программ, открытие мастерских, организацию фестивалей, патриотических акций и других мероприятий. Конкурс проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

В первом сезоне гранты получили 710 проектов со всей страны. В Хабаровском крае поддержку ранее получили инициативы «Безопасный Хабаровск», «Первые помнят», а также программы для студентов и молодых учёных.

На грантовые средства в регионе уже проводят образовательные марафоны, фестивали авиа- и судомоделирования, робототехнические соревнования и лектории по истории. Лучшие проекты могут быть продолжены в других субъектах России.