Знание. Премия — 2026: Донецкая Народная Республика на пятом месте в рейтинге заявочной кампании

В номинации «За вклад в сохранение единства народов России» участвует спецкор телеканала «Оплот ТВ» Анастасия Виневская. Она работает над репортажами о Донбассе и программой «За дело». Заявки на Знание. Премия, которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», принимаются до сентября. По всей России уже подано более пяти тысяч заявок.