Знание. Премия — 2026: Донецкая Народная Республика на пятом месте в рейтинге заявочной кампании

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За главную просветительскую награду страны намерены бороться 159 представителей нашего региона.
Среди ярких участников — Инга Мальцева, главный библиотекарь Донецкой республиканской библиотеки им. Н. К. Крупской. В номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» она представляет проект «Окно в историю» — это 17 видеолекций, направленных на популяризацию знаний о Великой Отечественной войне. Инга Мальцева также организатор конференции «Забвению не подлежит!».
В номинации «За вклад в сохранение единства народов России» участвует спецкор телеканала «Оплот ТВ» Анастасия Виневская. Она работает над репортажами о Донбассе и программой «За дело». Заявки на Знание. Премия, которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», принимаются до сентября. По всей России уже подано более пяти тысяч заявок.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
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