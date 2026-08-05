Красноярские спортсмены — медалисты чемпионата России по тхэквондо ВТФ-ПОДА

Так, Денис Цугленок стал чемпионом России в весовой категории до 70 кг (класс К41). Виктор Александров в этом же классе взял серебро в весе свыше 80 кг. А у Данилы Купрякова бронза в дисциплине «Пхумсэ» (класс Р30). Еще один представитель нашего региона Александр Юшков занял пятое место в весовой группе до 80 кг (класс К44).