Минобр Челябинской области назвал территории — лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ

Минобр Челябинской области назвал территории, давшие региону стобалльников по итогам ЕГЭ 2026 года. На позициях лидеров Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Снежинск.
На первом месте — областной центр. Здесь наивысший результат в 100 баллов показали 99 выпускников. Высшие баллы челябинские школьники получили по биологии, географии, информатике, литературе, профильной математике, русскому языку, физике и химии.
В Магнитогорском городском округе 16 ребят сдали ЕГЭ на максимальный балл. Стобалльные результаты здесь зафиксированы по биологии, информатике, литературе, русскому языку, физике и химии.
В Миасском городском округе 9 выпускников получили 100 баллов за экзамены по истории, литературе, профильной математике и химии.
В Снежинском городском округе 8 школьников сдали на высший балл биологию, информатику, литературу, русский язык, физику и химию.
«Высокие результаты показали выпускники и в других муниципалитетах. В Копейском городском округе 6 ребят набрали 100 баллов по английскому языку, литературе, обществознанию, русскому языку и физике. В Кыштымском городском округе 5 стобалльников по литературе и русскому языку. В Озерском городском округе 4 ученика получили высший балл по биологии, информатике и литературе. В Южноуральском городском округе трое ребят отличились на экзаменах по истории и литературе», — рассказали с Минобре журналисту ИА «Первое областное».
В Ашинском, Кусинском и Пластовском муниципальных округах по два ученика сдали ЕГЭ на 100 баллов: в Ашинском округе — по географии и литературе, в Кусинском — по математике и физике, в Пластовском — по русскому языку и химии.
Кроме того, по одному стобалльнику зафиксировано в Каслинском, Саткинском, Агаповском, Варненском, Сосновском, Карабашском, Златоустовском, Трехгорном, Троицком, Усть-Катавском и Чебаркульском муниципальных и городских округах. В этих территориях выпускники показали наивысшие результаты по физике, литературе, информатике и обществознанию.
Первым стобалльником в 2026 году стал Матвей Пирогов из школы № 3 в Южноуральске. Парень набрал 100 баллов на экзамене по истории.