Минобр Челябинской области назвал территории — лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ

«Высокие результаты показали выпускники и в других муниципалитетах. В Копейском городском округе 6 ребят набрали 100 баллов по английскому языку, литературе, обществознанию, русскому языку и физике. В Кыштымском городском округе 5 стобалльников по литературе и русскому языку. В Озерском городском округе 4 ученика получили высший балл по биологии, информатике и литературе. В Южноуральском городском округе трое ребят отличились на экзаменах по истории и литературе», — рассказали с Минобре журналисту ИА «Первое областное».