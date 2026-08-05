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Шоссе Алаш частично перекроют в Астане до 25 августа: что нужно знать водителям

В Астане до 25 августа частично перекроют участок шоссе Алаш, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы. Речь идет об участке в 400 метров.

Источник: Nur.kz

В акимате предупредили о проведении работ по устройству бетонного покрытия под весовые датчики на шоссе Алаш. Протяженность участка — всего 400 метров. В связи с этим с 5 по 25 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

Движение автотранспортных средств будет организовано через встречное направление. «Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения», — сказано в сообщении.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.