Шоссе Алаш частично перекроют в Астане до 25 августа: что нужно знать водителям

В акимате предупредили о проведении работ по устройству бетонного покрытия под весовые датчики на шоссе Алаш. Протяженность участка — всего 400 метров. В связи с этим с 5 по 25 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.
Движение автотранспортных средств будет организовано через встречное направление. «Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения», — сказано в сообщении.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.