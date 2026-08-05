В США родилось больше Иванов, чем Джонов и Дональдов: русское имя набирает популярность у американцев

Ранее KP.RU сообщал, что самой распространенной фамилией в Молдавии оказалась Русу, а также ее вариант Руссу, что в переводе означает «русский». В настоящее время в республике ее обладателями являются более 6 тысяч семей, или свыше 24,9 тысячи жителей.