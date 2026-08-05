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В США родилось больше Иванов, чем Джонов и Дональдов: русское имя набирает популярность у американцев

В США каждый год тысячи новорожденных называют именем Иван.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи новорожденных мальчиков в США ежегодно получают имя Иван. Об этом сообщили РИА Новости в американской службе социального обеспечения.

Согласно данным ведомства, в последние годы имя Ivan выбирали более чем для 0,1% новорожденных. В 2025 году в США родились 2240 мальчиков с таким именем, а в 2024 году — 2354.

Иван несколько лет подряд входит в топ-200 самых популярных мужских имен, занимая позиции примерно с 153-й по 168-ю. При этом оно оказалось популярнее Дональда и Джона. Самым востребованным именем стало Лиам.

Ранее KP.RU сообщал, что самой распространенной фамилией в Молдавии оказалась Русу, а также ее вариант Руссу, что в переводе означает «русский». В настоящее время в республике ее обладателями являются более 6 тысяч семей, или свыше 24,9 тысячи жителей.

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