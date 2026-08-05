Кто сможет оформить пенсию во втором полугодии 2026-го в Татарстане

В России продолжается реализация пенсионной реформы, стартовавшей в 2019 году. Изменение пенсионного возраста происходит постепенно и завершится в 2028 году. После окончания переходного периода возраст выхода на пенсию увеличится на пять лет. Для женщин он будет установлен на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет.