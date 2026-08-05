У каждого в сердце свой Салават, так кому нужен шум вокруг памятника в Уфе?

С того момента прошло пять лет, проведены сотни экспертиз, исследований, выявлены тысячи «ран» у памятника. И не только в материале. Но и в информационном поле. Непонятно, хотя как раз таки понятно, почему возникли и не утихают споры вокруг памятника. Пробуют раскачать скандал, пытаются играть краплеными «национальными» картами. Я — башкир, и мне важно, чтобы символ моей малой родины занял свое место, воплощенный в достойном подвига героя материале — бронзе. Так хотел автор памятника Сосланбек Тавасиев, так хотят (и вполне научно обоснованно) специалисты-реставраторы. Но находятся люди, готовые вставить палку в колесо истории. Например, некоторые блогеры и провокаторы восприняли это решение как конец истории монумента и начали запускать грязные «инфоповоды». Например, в сети появились сообщения о том, что власти хотят заменить образ Салавата Юлаева на образ генерала Шаймуратова. Это является не только ложью, но и провокацией. Оба считаются национальными героями в республике. В регионе созданы два башкирских батальона имени Шаймуратова и Юлаева. Подразделения служат на Донбассе и достойно продолжают традиции легендарных воинов и национальных героев Башкирии.