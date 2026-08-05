У каждого в сердце свой Салават, так кому нужен шум вокруг памятника в Уфе?

Памятник Салавату Юлаеву я впервые увидел в 2013 году — тогда поступил в вуз и, будучи первокурсником, приехал в столицу. Первым делом поднялся на высокий берег Белой и был поражен величественностью этого памятника. До сих пор помню это невероятное чувство: будто какая-то энергия заполняла каждую клеточку тела, каждую частичку души. Сердце распирало чувство гордости… за свой народ, за Башкортостан. А ведь Салавата я знал только по стихотворениям из школьных учебников, маминым сказкам да рассказам о башкирских батырах. Знал его как героя, видел монументальный памятник на картинках. И ничего больше. А здесь, рядом с монументом, будто проснулась невидимая генетическая связь. Словно любовь с первого взгляда, в сердце что-то ёкнуло и не отпускает до сих пор. Возможно, это и есть генетическая память.
С тех пор памятник Салавату Юлаеву — святое для меня место, куда можно просто прийти, побыть в тишине, погрузиться в мысли. «Визит» к Салавату перед важным событием в жизни, например перед женитьбой, — ритуал, известный многим землякам. Для меня — особенно. Позже площадь у монумента стала любимым местом моей семьи. Первая прогулка новорожденной дочери у памятника, знакомство с Салаватом, и снова сказки и рассказы о батырах. Теперь я мечтаю «познакомить» с Салаватом сына. Но для этого нужно немного подождать. До конца реконструкции, когда батыр, наконец, вернется на свое законное место. И лично мне неважно, из чего он будет отлит: из чугуна или из бронзы. Хотя, пожалуй, в бронзе лучше: пусть сияет в лучах солнца, отражаясь в водах Белой.
Этой реконструкции я ждал осознанно: в 2021 году с коллегами-журналистами участвовал в выездной оценке состояния памятника и был ошеломлен. Наш Салават был в ужасающем состоянии. Вернувшись в редакцию, написал статью на башкирском языке с заголовком «Снаружи блестит, внутри дрожит». Ведь, как показали эксперты, из-за сильной коррозии изнутри разошлись швы монумента. Тогда Глава республики Радий Хабиров заявил, что памятник обязательно будет сохранен для будущих поколений.
С того момента прошло пять лет, проведены сотни экспертиз, исследований, выявлены тысячи «ран» у памятника. И не только в материале. Но и в информационном поле. Непонятно, хотя как раз таки понятно, почему возникли и не утихают споры вокруг памятника. Пробуют раскачать скандал, пытаются играть краплеными «национальными» картами. Я — башкир, и мне важно, чтобы символ моей малой родины занял свое место, воплощенный в достойном подвига героя материале — бронзе. Так хотел автор памятника Сосланбек Тавасиев, так хотят (и вполне научно обоснованно) специалисты-реставраторы. Но находятся люди, готовые вставить палку в колесо истории. Например, некоторые блогеры и провокаторы восприняли это решение как конец истории монумента и начали запускать грязные «инфоповоды». Например, в сети появились сообщения о том, что власти хотят заменить образ Салавата Юлаева на образ генерала Шаймуратова. Это является не только ложью, но и провокацией. Оба считаются национальными героями в республике. В регионе созданы два башкирских батальона имени Шаймуратова и Юлаева. Подразделения служат на Донбассе и достойно продолжают традиции легендарных воинов и национальных героев Башкирии.
Эта «шумиха» сопровождается и другими историями. У каждого свои политические и экономические интересы. Можно продолжать перечислять, кто и почему не прав. Но стоит вспомнить четыре момента, которые навсегда останутся в памяти народа. В памяти, где не будет места для колебаний и сомнений.
Например, именно в последние годы в республике после многолетнего перерыва вернули народный праздник «Салауат йыйыны». Мероприятие теперь проводят масштабно на региональном уровне.
Второй момент — по инициативе Главы республики Радия Хабирова территория родной деревни Салавата Юлаева Текеево была возвращена в республику. Долгое время это знаковое место официально принадлежало Челябинской области. Власти республики не только вернули территорию, но и возродили родную деревню батыра — на ее месте появился историко-мемориальный комплекс «Земля Салавата».
Кроме того, сегодня главная государственная премия республики носит имя Салавата Юлаева. Начиная с 2024 года ее сумма увеличилась до 1 миллиона рублей. Ранее премия вручалась только раз в два года, а теперь — ежегодно.
Также в селе Малояз обновляют музей Салавата Юлаева. И тоже по решению Главы республики.
Людей принято оценивать по делам. Мужчин — по тому, как они держат слово. Так что, уверен, в скором времени памятник вернется на свое место, на высокий берег реки Белой. Радий Фаритович обещал. А он слово держит, потому что понимает: место Салавата Юлаева — на гербе республики, в центре Уфы и в сердце каждого жителя Башкирии.