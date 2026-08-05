Новый топливозаправщик для дизельной электростанции поступил в отдалённый Аян

В Аяно-Майский район Хабаровского края доставили специализированный топливозаправщик, приобретенный в рамках инвестиционной программы МУП «Коммунальник» на 2026 год. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новый топливозаправщик предназначен для оперативной доставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) со склада на ДЭС, расстояние до которой составляет около 1,5−2 километров. Ранее этот процесс выполнялся с использованием старой техники, которая требовала частого ремонта и не всегда гарантировала бесперебойную подачу топлива в условиях сурового климата.
Использование нового бензовоза позволит сократить время доставки ГСМ, снизить расходы на логистику и, что самое главное, минимизировать риски простоев ДЭС из-за нехватки горючего.
Приобретение топливозаправщика — не единичное мероприятие. Как отметили в администрации Аяно-Майского района, это очередной этап плановой модернизации основных фондов предприятия. Ранее, также в рамках инвестиционной программы, проводилось обновление оборудования на электростанциях как в Аяне, так и в других населенных пунктах Аяно-Майского района.
Село Аян — одно из самых труднодоступных поселений Хабаровского края. Транспортное сообщение с «большой землей» возможно только по зимникам в холодное время года или морским путём в период навигации. В таких условиях любое обновление парка спецтехники имеет критическое значение для жизнеобеспечения района, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона, когда перебои с топливом могут привести к сбоям в энергоснабжении.