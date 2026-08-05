Новый топливозаправщик для дизельной электростанции поступил в отдалённый Аян

Село Аян — одно из самых труднодоступных поселений Хабаровского края. Транспортное сообщение с «большой землей» возможно только по зимникам в холодное время года или морским путём в период навигации. В таких условиях любое обновление парка спецтехники имеет критическое значение для жизнеобеспечения района, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона, когда перебои с топливом могут привести к сбоям в энергоснабжении.