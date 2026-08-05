Близкие рассказали, как и где похоронят убитых в Паттайе молодых россиян

Убитых в Паттайе россияне — 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа Назимова кремируют на территории Таиланда. Об этом в соцсетях сообщили их близкие.
«Наши дети верили в учение буддизма, поэтому кремация будет на территории Таиланда», — говорится в сообщении.
Ранее, напомним, министерство иностранных дел Таиланда передал письмо с соболезнованиями главе МИД России Сергею Лаврову в связи с убийством россиян в Паттайе.
Ранее посол РФ в королевстве Евгений Томихин сообщил, что российское посольство в Таиланде оказывает содействие в оформлении документов близким убитых в Паттайе брата и сестры.
До этого глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством брата и сестры Назимовых в Паттайе.