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Близкие рассказали, как и где похоронят убитых в Паттайе молодых россиян

Убитых в Паттайе россиян кремируют на территории Таиланда.

Источник: Комсомольская правда

Убитых в Паттайе россияне — 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа Назимова кремируют на территории Таиланда. Об этом в соцсетях сообщили их близкие.

«Наши дети верили в учение буддизма, поэтому кремация будет на территории Таиланда», — говорится в сообщении.

Ранее, напомним, министерство иностранных дел Таиланда передал письмо с соболезнованиями главе МИД России Сергею Лаврову в связи с убийством россиян в Паттайе.

Ранее посол РФ в королевстве Евгений Томихин сообщил, что российское посольство в Таиланде оказывает содействие в оформлении документов близким убитых в Паттайе брата и сестры.

До этого глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством брата и сестры Назимовых в Паттайе.

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