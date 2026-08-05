Народные приметы на 6 августа: чего нельзя делать в день памяти Бориса и Глеба?

Если девушка мечтала о замужестве, то в этот день плела венок и относила его на закате к воротам симпатичного молодого человека. Утром на следующие сутки она проверяла — на месте ли ее «подклад». Если венок находился точно там, где она его оставила, год под венец не пойдет.