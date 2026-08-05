Народные приметы на 6 августа: чего нельзя делать в день памяти Бориса и Глеба?

По православной традиции 6 августа вспоминают святых Бориса и Глеба — сыновей великого князя Владимира Святославовича. На Руси в этот день было принято собирать черемуху и прятаться от молний, а также соблюдать строгие запреты, нарушение которых могло обернуться болезнями, нищетой и одиночеством. Расскажем, как провести 6 августа, чтобы отвести от дома беду и привлечь богатство.
Народные приметы на 6 августа: что нельзя делать.
День Бориса и Глеба не годится для работы в поле. В начале последнего летнего месяца нередко сверкают молнии: наши пращуры опасались их, поэтому старались держаться ближе к дому. Но отдых от труда на земле вовсе не означал, что можно лениться. Безделье считалось тяжким грехом, а тем, кто тратит время зря, старцы на Руси пророчили безденежье и голод.
С пустым кошельком, согласно давним поверьям, рискует остаться и тот, кто ходит в рваном да грязном. Неопрятный вид — спутник нищеты. Также с нехваткой денег можно столкнуться, если выбрасывать остатки еды после ужина, стряхивать крошки на пол или ставить на стол посуду с трещинами и сколами.
Особые приметы существовали в старину для женщин. Например, им запрещалось ходить с распущенными волосами. Считалось, что так можно стать жертвой нечисти. Также представительницам прекрасного пола не разрешалось садиться с краю лавки. Якобы из-за этого можно было овдоветь.
Для мужчин действовали другие специфические запреты. Так, рыбак не должен был забирать себе первую добычу — ее следовало отпустить обратно в реку. Охотникам не рекомендовалось пропускать завтрак. Поговаривали, что ушедший в лес голодным и назад вернется с пустыми руками.
Нежелательным занятием 6 августа было строительство. Строго-настрого запрещалось рубить деревья и ставить заборы. Даже ремонт изгороди мог навлечь беды на всю семью, верили в старину.
Не стоит делать веники для бани. Согласно народным приметам, они могут стать причиной болезни.
Чтобы не рассориться со всей родней, лучше избегать хвастовства. Также не следует рассказывать о своих планах — велика вероятность сглаза.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 6 августа: что можно делать.
День памяти святых Бориса и Глеба отлично подходит для того, чтобы навести в жилище порядок. Можно постирать белье, пересадить домашние цветы, разобраться в шкафах. Если хотите, чтобы ваши близкие ни в чем не нуждались, можно прибегнуть к советам пращуров. В старину 6 августа хозяюшки стелили новую скатерть и украшали избу полевыми цветами.
К слову, растения собирали не только для того, чтобы поставить в вазу. Люди на Руси знали о целебных свойствах трав и кореньев, поэтому если погода позволяла, запасали дары природы и сушили их на зиму. В холодное время года из них делали лечебные отвары.
Также в этот день наши предки искали черемуху — ее использовали и в кулинарных, и в медицинских целях. И даже для обрядов от злых духов.
6 августа в старину проводили ритуал на привлечение денежной удачи. Все монеты и купюры, что были в семье, следовало уложить на красную ткань и оставить перед зеркалом на сутки. Якобы после этого и месяца не пройдет, как в дом постучится богатство.
Если девушка мечтала о замужестве, то в этот день плела венок и относила его на закате к воротам симпатичного молодого человека. Утром на следующие сутки она проверяла — на месте ли ее «подклад». Если венок находился точно там, где она его оставила, год под венец не пойдет.
Чтобы все дела ладились, 6 августа нужно помочь троим людям — немощному, бедному и одинокому, говорили в старину. Доброму и милосердному человеку будет сопутствовать удача как минимум до конца года.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 6 августа.
Южный ветер в день Бориса и Глеба — обманщик: завтра может похолодать.
Если дует с севера, на неделе разогреет.
Дождь в первой половине дня — к «мокрому» сентябрю.
Если на березе много желтых листьев, зима окажется студеной.
Именинники 6 августа.
В этот день именины отмечают Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Капитон, Роман и Феофил.