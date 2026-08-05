Массовую гибель рыбы выявили в Актюбинской области

«В протоке осталась рыба, которая погибает. Уровень воды с каждым днем снижается. Это небольшая протока, в которую не поступает вода из других источников. В ближайшее время будут проведены работы по очистке и отобраны необходимые пробы», — сообщили в районном отделе сельского хозяйства.