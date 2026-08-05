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Массовую гибель рыбы выявили в Актюбинской области

Массовая гибель рыбы произошла в Актюбинской области — специалисты отбирают пробы воды и рыбы, чтобы разобраться в случившемся, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

Мор зафиксирован в протоке Бирсуат, расположенном в Иргизском районе.

Информацию о гибели рыбы сообщили местные жители. Сообщается о погибших сазанах, щуках, окунях, лещах и большом количестве мальков — тушки скопились у берега.

«В протоке осталась рыба, которая погибает. Уровень воды с каждым днем снижается. Это небольшая протока, в которую не поступает вода из других источников. В ближайшее время будут проведены работы по очистке и отобраны необходимые пробы», — сообщили в районном отделе сельского хозяйства.

По информации Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, контроль за водоемами, не закрепленными за пользователями, осуществляют местные исполнительные органы.