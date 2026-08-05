Зоосад «Приамурский» в Хабаровске объявляет старт акции «Добрый урожай»

Лето и осень в зоосаде «Приамурский» — важный период подготовки животных к холодному времени года. В это время ведётся активная заготовка кормов: сена, веточного корма, желудей, а также овощей, фруктов и ягод, необходимых для полноценного и разнообразного рациона обитателей зоосада.