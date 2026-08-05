Зоосад «Приамурский» в Хабаровске объявляет старт акции «Добрый урожай»

В зоосаде «Приамурский» с 5 августа по 5 октября 2026 года пройдёт традиционная благотворительная акция «Добрый урожай», направленная на формирование запасов кормов для животных к зиме. Жители региона смогут передать зоосаду излишки свежего дачного урожая и тем самым внести вклад в благополучие его обитателей, сообщает пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
«Акция “Добрый урожай” — это реальная возможность для каждого жителя помочь нашим животным в подготовке к зиме. Даже небольшой вклад становится частью большого общего дела, благодаря которому мы можем обеспечить обитателям зоосада полноценное и комфортное содержание в холодный сезон», — рассказал и. о. генерального директора зоосада «Приамурский» Алексей Путятин.
Лето и осень в зоосаде «Приамурский» — важный период подготовки животных к холодному времени года. В это время ведётся активная заготовка кормов: сена, веточного корма, желудей, а также овощей, фруктов и ягод, необходимых для полноценного и разнообразного рациона обитателей зоосада.
Ежегодно в этой работе большую помощь оказывает население. Акция «Добрый урожай» объединяет неравнодушных жителей, готовых поделиться частью своего урожая с животными.
К участию принимаются: тыква, кабачки, огурцы, морковь, яблоки, груши, свежие ягоды, любые орехи, капуста, картофель.
При подготовке продуктов необходимо учесть несколько моментов: все продукты должны быть свежими, без признаков порчи, неочищенными. Нарезанные овощи и фрукты не принимаются. Ягоды принимаются только в свежем виде, не замороженные.
Передать урожай можно двумя способами:
небольшое количество — оставить у центрального входа в зоосад у контролёров; крупные партии — привезти к нижним воротам (около охраны), где установлен специальный ящик «Добрый урожай».
Зоосад «Приамурский» приглашает жителей Хабаровска и Хабаровского района присоединиться к акции и вместе позаботиться о животных.
Напомним, что в 2025 году было собрано и заготовлено для хранения около 10 тонн овощной и плодово-ягодной продукции.