Лучшие юные голоса Дальнего Востока выступят на патриотическом фестивале в Хабаровске

Определены финалисты первого Дальневосточного детско-юношеского фестиваля-конкурса патриотической песни «Время петь!». Гала-концерт состоится 10 сентября на сцене Городского дворца культуры. Инициативу поддержал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Всего на конкурс поступило более 170 заявок из шести регионов Дальнего Востока — Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной, Амурской и Магаданской областей, Республики Бурятия. К участию во втором туре допустили лучших исполнителей в возрасте от 7 до 18 лет. В финал вышли 20 юных дарований со всего Дальнего Востока. Как отметили в оргкомитете, через патриотическую песню дети учатся любить Родину, свою культуру и людей, живущих рядом. Конкурс позволяет растить новое поколение артистов и неравнодушных граждан. На финальном этапе жюри определит победителя. Информация о билетах на гала-концерт будет опубликована на официальном сайте министерства культуры Хабаровского края.