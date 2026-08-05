Хабаровский край представит 5 проектов в финале международной премии #МЫВМЕСТЕ

Подведены итоги регионального этапа VI сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Всего на конкурс поступило рекордное число заявок — 60 тысяч из 155 стран. Жители Хабаровского края подали 572 заявки, из которых на региональный этап допустили 192 проекта. Премия реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». «Премия позволяет отмечать и поддерживать добровольцев и лидеров социальных инициатив, которые проявляют гражданскую ответственность через созидательный труд, небезразличное отношение к окружающим и полезные дела», — отмечают в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края. В Хабаровском крае определены 11 победителей. В номинации «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес» победила Дальневосточная генерирующая компания, в категории «Лидер социальных изменений. МСП» — предприниматель Олег Бичев. «Волонтером года» стала Светлана Якимова, «Наставником года» — Владимир Гладенко. Среди муниципальных образований лучшим признан Амурский район. В полуфинал премии вышли региональное отделение ВОРДИ с проектом «Доступный труд для СВОих», беговой спортклуб «Атлетика» с проектом «ХехцирТрейл», а также город Хабаровск и Амурский район. Победителей наградят в декабре в Москве. В 2024 году от края было подано 137 заявок, в 2025-м — 158. В этом году количество заявок выросло до 572, что подтверждает рост интереса к волонтерству и социальным проектам в регионе.