Открыт прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи в Хабаровском крае

Идет прием заявок на участие во втором сезоне грантового конкурса Росмолодежи. Получить грант на реализацию социального проекта можно в одной из 18 номинаций. «Благодаря грантовому конкурсу Росмолодежи нацпроекта “Молодежь и дети” активные юноши и девушки могут получить гранты до 1 млн рублей на свой проект и создать площадки для самореализации других ребят. При грантовой поддержке в регионах уже появляются школы молодых ученых, образовательные проекты, в том числе для семей, открываются инклюзивные творческие мастерские», — отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. По итогам первого сезона конкурса средства на реализацию получили 710 проектов. В Хабаровском крае гранты получили Юлия Сафенкова с проектом «Безопасный Хабаровск» и Галина Свиридова с разработкой «Первые помнят». Также Комсомольский-на-Амуре государственный университет получил финансовую поддержку на двухлетнюю программу развития молодежной политики в вузе. На средства гранта КнАГУ реализует воспитательно-патриотическую программу «Помним», образовательный марафон «Промышленная гонка», фестиваль авиа- и судомоделирования «НебоМоре», фестиваль студенческой молодежи и студенческих семей «Яблоко от яблони». В 2026 году планируется региональный робототехнический конкурс «Танковый биатлон» и научно-просветительский лекторий «Историческая память». Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Заявки принимаются до 15 сентября на платформе «Молодежь России».