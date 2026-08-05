Креативный бизнес Хабаровского края представили на форуме в ЕАО

Предприниматели и эксперты из Хабаровского края приняли участие в Международном форуме креативных индустрий и гостеприимства в Еврейской автономной области. Представители региона рассказали о развитии индустрии красоты и применении искусственного интеллекта в бизнесе, сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Четырёхдневная программа объединила гостей из десяти российских регионов и Китая. На более чем 30 площадках обсуждались туризм, мода, дизайн, программирование, цифровые инструменты и защита интеллектуальной собственности.
Особое внимание участники уделили тому, как локальным брендам находить покупателей, продвигать услуги и выходить на рынки соседних регионов. Отдельный блок посвятили развитию внутреннего туризма и созданию совместных маршрутов.
В Хабаровском крае к креативной экономике относят моду, дизайн, анимацию, издательские проекты, современные медиа, художественные мастерские и образовательные инициативы. Для поддержки предпринимателей в регионе действует Агентство креативных индустрий, которое помогает искать партнёров, заказчиков и инвесторов.
Подготовку специалистов также расширяют: в сентябре начнётся обучение будущих режиссёров анимации, продюсеров, кинодраматургов и художников компьютерной графики. К 2030 году долю креативных индустрий в экономике страны планируется увеличить до 6%.