Креативный бизнес Хабаровского края представили на форуме в ЕАО

Предприниматели и эксперты из Хабаровского края приняли участие в Международном форуме креативных индустрий и гостеприимства в Еврейской автономной области. Представители региона рассказали о развитии индустрии красоты и применении искусственного интеллекта в бизнесе, сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края.