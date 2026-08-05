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Главные новости к утру 5 августа

В Тульской области сбито 107 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Один человек пострадал. Повреждены два жилых дома, а также два производственных объекта.

В Тульской области сбито 107 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Один человек пострадал. Повреждены два жилых дома, а также два производственных объекта.

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