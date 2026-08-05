Для школы в красноярском микрорайоне Мичуринский начали закупать мебель и технику

В Красноярске началась комплектация новой школы в микрорайоне Мичуринский. Всего будет разыграно 56 закупочных лотов. На приобретение мебели и оборудования выделено 158 млн рублей. В школьный кабинет труда уже куплены инструменты и верстаки, заказана мебель для актового зала, библиотеки, гардероба, учительских кабинетов, классов. Выбраны подрядчики на поставку телевизоров и технологического оборудования. Первые партии техники и мебели поступят примерно через месяц. Сейчас в здании началась чистовая отделка: покраска стен, укладка кафеля и половых покрытий, монтаж освещения и проводки. По словам исполняющего обязанности руководителя городского управления капитального строительства Александра Парамыгина, идет и благоустройство пришкольной территории: двора, спортивной и детской площадок. Напомним, школа в Мичуринском рассчитана на 1 280 мест, сейчас ее готовность оценивается в 78 процентов.