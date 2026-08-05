Фестиваль «Великая Русь» пройдет в Нижнем Новгороде 29 августа

Культурное событие объединит классическую музыку, поэзию и мультимедийные технологии. В этом году фестиваль посвящен истории русской армии от эпохи Петра I до Великой Отечественной войны. Зрителей ждут военные марши и произведения Чайковского, Мусоргского, Прокофьева и Свиридова в исполнении солистов, хора и оркестра Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина под управлением дирижера Владислава Лаврика. Повествование дополнят видеопроекции на фасад собора от компании dreamlaser.