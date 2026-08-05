Фестиваль «Великая Русь» пройдет в Нижнем Новгороде 29 августа

В Нижнем Новгороде у кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского 29 августа пройдет VI музыкальный фестиваль «Великая Русь». Программа начнется в 20:00. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».
Культурное событие объединит классическую музыку, поэзию и мультимедийные технологии. В этом году фестиваль посвящен истории русской армии от эпохи Петра I до Великой Отечественной войны. Зрителей ждут военные марши и произведения Чайковского, Мусоргского, Прокофьева и Свиридова в исполнении солистов, хора и оркестра Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина под управлением дирижера Владислава Лаврика. Повествование дополнят видеопроекции на фасад собора от компании dreamlaser.
Губернатор Глеб Никитин отметил, что подобный мультижанровый формат помогает прочувствовать подвиг предков. Вход на площадку организуют по билетам и предварительной регистрации.
Ранее сообщалось, что XII фестиваль «Русские крылья» пройдет в Нижегородской области (0+).