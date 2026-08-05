«Одна из самых тяжёлых травм у пожилых»: Врач рассказал об операции, которую перенесла Алла Пугачёва

По словам Рофизоды, современная медицина позволяет спасти даже возрастных пациентов, сломавших шейку бедра, и сохранить им способность самостоятельно передвигаться. При этом, если операция выполнена качественно, то ходить пациент может начать уже на следующий день. Правда, понемногу, и под строгим наблюдением врачей. Впрочем, полная реабилитация у пожилых людей занимает до года.