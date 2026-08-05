«Одна из самых тяжёлых травм у пожилых»: Врач рассказал об операции, которую перенесла Алла Пугачёва

Как выяснил сайт KP.RU, недавно Алла Пугачёва перенесла тяжёлую операцию по замене тазобедренного сустава на титановый аналог. Это было необходимо после падения, при котором певица получила сложнейшую травму и временно утратила способность ходить.
Врач-травматолог-ортопед Фаррух Насим Рофизода рассказал, что такая травма очень опасна в возрасте Пугачёвой.
«Перелом шейки бедра — одна из самых тяжёлых травм у пациентов пожилого возраста. Опасность связана не только с самим переломом, но и с длительной обездвиженностью. Без своевременного хирургического лечения значительно возрастает риск тромбозов, пневмонии, пролежней, потери самостоятельности и других осложнений. У большинства пожилых пациентов переломы шейки бедра плохо срастаются из-за возрастного снижения кровоснабжения головки бедренной кости и остеопороза», — объяснил специалист KP.RU.
По словам Рофизоды, современная медицина позволяет спасти даже возрастных пациентов, сломавших шейку бедра, и сохранить им способность самостоятельно передвигаться. При этом, если операция выполнена качественно, то ходить пациент может начать уже на следующий день. Правда, понемногу, и под строгим наблюдением врачей. Впрочем, полная реабилитация у пожилых людей занимает до года.
Ранее KP.RU сообщил, что Пугачёва всерьёз опасалась, что больше не сможет ходить после перелома шейки бедра.
Алла Пугачева перенесла тяжелую операцию и заново учится ходить: «Была очень напугана».