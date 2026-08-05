«Боялась, что не сможет ходить»: Стали известны подробности тяжёлой операции Аллы Пугачёвой

Бывшая примадонна Алла Пугачёва недавно заставила всех говорить о своем здоровье. На фестивале в Юрмале она появилась с тростью, с трудом ходила. Журналистам она рассказала, что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав.
Сайт KP.RU узнал, что после травмы Алле Пугачевой пришлось перенести операцию по замене тазобедренного сустава. Причем врачи предупредили певицу, что после операции ей придется учиться ходить заново: «Если лежать и лениться, можно остаться хромой».
Друзья артистки рассказали нашему изданию, что Алла Борисовна была очень напугана. Она помнила, что подобная травма незадолго до смерти была у Людмилы Гурченко.
«Гурченко госпитализировали и прооперировали, она тоже сильно переживала из-за невозможности полноценно передвигаться. Видимо, сказался стресс, сердце Людмилы Марковны не выдержало таких эмоциональных нагрузок», — рассказали KP.RU знакомые Пугачевой. — «Вот и Алла Борисовна первое время, когда лежала дома, боялась, что искусственный сустав не приживется и она не сможет ходить».
Такую же операцию в 2018 году перенёс певец Шура, а в 2007 году — фигурист Алексей Ягудин. Операция предполагает замену сустава на титановый аналог, который хотя бы сохраняет возможность ходить, пусть и не без проблем.
Алла Пугачева перенесла тяжелую операцию и заново учится ходить: «Была очень напугана».