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В Башкирии увеличили лимиты на добычу лосей, косуль и медведей

В Башкирии разрешили добыть более 630 медведей и почти 3,4 тысячи лосей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов на сезон 2026−2027 годов. Соответствующий указ подписал руководитель республики. Установленные ограничения будут действовать до 1 августа 2027 года.

Согласно документу, в течение этого периода в Башкирии разрешается добыть 3391 лося. Лимит на сибирскую косулю установлен на уровне 3529 особей. Также охотникам разрешено добыть 631 медведя. Лимиты на лосей, сибирских косуль и медведей по сравнению с предыдущими показателями увеличились.

Одновременно для ряда животных ограничения стали строже. Лимит добычи рыси установлен на уровне 77 особей. Пятнистых оленей в течение сезона разрешено добыть не более 11.

Для барсуков лимит составил 843 особи. Количество разрешенных к добыче пятнистых оленей и барсуков также снизилось.