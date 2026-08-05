В Башкирии увеличили лимиты на добычу лосей, косуль и медведей

Согласно документу, в течение этого периода в Башкирии разрешается добыть 3391 лося. Лимит на сибирскую косулю установлен на уровне 3529 особей. Также охотникам разрешено добыть 631 медведя. Лимиты на лосей, сибирских косуль и медведей по сравнению с предыдущими показателями увеличились.