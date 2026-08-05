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В Магадане 5 августа отключат горячую воду в посёлке Уптар, а 7 августа — холодную на Пролетарской

Ремонтные работы проведут в течение дня, магаданцев просят запастись водой.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане в ближайшие дни запланированы отключения горячей и холодной воды в связи с ремонтными работами. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

МУП «Магадантеплосеть» сообщает, что 5 августа изменено время проведения ремонтных работ в посёлке Уптар. Подача горячего водоснабжения будет прекращена с 13:00 до 17:00. Без воды останутся жители домов на улице Красноярской — номера 28, 30, 32, 32к.1, 32к.2, 33, 34, 35, 37, 39 Также МУП «Водоканал» сообщает, что 7 августа с 9:30 до 13:30 будут проводиться аварийные ремонтно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения. На это время отключат холодную воду в домах № 8, 10, 14 на улице Пролетарской. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

В администрации Магадана приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись к ситуации с пониманием — все работы направлены на поддержание и модернизацию городских коммунальных сетей.

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