В Магадане 5 августа отключат горячую воду в посёлке Уптар, а 7 августа — холодную на Пролетарской

МУП «Магадантеплосеть» сообщает, что 5 августа изменено время проведения ремонтных работ в посёлке Уптар. Подача горячего водоснабжения будет прекращена с 13:00 до 17:00. Без воды останутся жители домов на улице Красноярской — номера 28, 30, 32, 32к.1, 32к.2, 33, 34, 35, 37, 39 Также МУП «Водоканал» сообщает, что 7 августа с 9:30 до 13:30 будут проводиться аварийные ремонтно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения. На это время отключат холодную воду в домах № 8, 10, 14 на улице Пролетарской. Жителей просят сделать необходимый запас воды.