Международный день светофора: Как он появился и за что водителей лишают прав под ним в 2026 году

Если коротко: на красный проезжать нельзя почти никогда, а лишение прав грозит не за первую ошибку, а за повторную, и то лишь тогда, когда её видел инспектор, а не камера. Жёлтый свет разрешает закончить манёвр, но не даёт права проезжать спокойно. Самые дорогие ошибки поджидают на железной дороге и реверсивной полосе. В День светофора это неплохой повод вспомнить простое правило: три лампочки на перекрёстке существуют не для красоты, а чтобы каждый доехал домой целым. Пока одни правила ужесточают на дороге, другие только формируются: с 1 сентября 2026 года по новому закону изменится и то, как россияне смогут покупать и продавать криптовалюту.