В Уфе робот сплясал под курай для узбекских бизнесменов.

В форуме примут участие представители 110 узбекских предприятий химической, мебельной, текстильной и пищевой промышленности, а также индустрии стройматериалов и АПК. Башкирию представляют порядка 100 региональных компаний. Сегодня, 5 августа, запланированы двусторонние переговоры в формате B2B для поиска партнёров и заключения новых контрактов.