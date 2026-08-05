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В Уфе робот сплясал под курай для узбекских бизнесменов

В Уфе робот сплясал под курай для узбекских бизнесменов.

В Уфе на открытии бизнес-форум «Дальнейшее расширение сотрудничества Башкортостана и Узбекистана» робот, наряженный в тюбетейку и зилян, сплясал под аккомпанемент кураиста.

В форуме примут участие представители 110 узбекских предприятий химической, мебельной, текстильной и пищевой промышленности, а также индустрии стройматериалов и АПК. Башкирию представляют порядка 100 региональных компаний. Сегодня, 5 августа, запланированы двусторонние переговоры в формате B2B для поиска партнёров и заключения новых контрактов.

Ранее сообщали, какие проекты реализуются башкирским и узбекским бизнесом.