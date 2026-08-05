Директору омского музея имени Врубеля присвоено почетное звание

Глава государства Владимир Путин в минувший вторник, 4 августа 2026 года, подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором фигурирует имя директора «Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля». Фарида Буреева удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Стоит напомнить, что в конце мая 2026 года президент постановил наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве» коллектив БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля», награда вручена на коллегии Министерства культуры Омской области в начале июня.
Напомним, Фарида Буреева официально возглавила названное учреждение культуры в сентябре 2017 года. В целом же она трудится в музее с 1996 года, начав с позиции экскурсовода, а с 2005 года исполняя обязанности замдиректора по научной работе.
Ранее стало известно о присвоении звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» двум сотрудницам «Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля»: хранителю музейных предметов Людмиле Богомоловой и заведующей отделом этого бюджетного учреждения культуры Татьяне Масюк.