В Волгограде продолжат заседания по делу блогера Алексея Ульянова

Также неизвестно, кто из адвокатов будет представлять интересы блогера. На последнем заседании суд отклонил кандидатуру известного в городе защитника Виталия Григорьева, обосновав свое решение тем, что он присутствовал на допросе проходящего по делу свидетеля Дайлиденко. Несмотря на свое категорическое несогласие, Григорьев все-таки покинул зал суда.