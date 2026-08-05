Полиция ищет мужчину, устроившего пожар на АЗС в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который устроил пожар на АЗС в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что АЗС и припаркованные автомобили загорелись в Ростове-на-Дону в результате нарушения требований пожарной безопасности.
«Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении преступления… Подозреваемый осуществил заправку емкостей, находившихся в автомобиле, после чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества. В настоящее время мужчина скрылся от правоохранительных органов», — говорится в сообщении на платформе «Макс».
Уточняется, что разыскивается мужчина 1982 года рождения.