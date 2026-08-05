Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция ищет мужчину, устроившего пожар на АЗС в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который устроил пожар на АЗС.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который устроил пожар на АЗС в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что АЗС и припаркованные автомобили загорелись в Ростове-на-Дону в результате нарушения требований пожарной безопасности.

«Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении преступления… Подозреваемый осуществил заправку емкостей, находившихся в автомобиле, после чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества. В настоящее время мужчина скрылся от правоохранительных органов», — говорится в сообщении на платформе «Макс».

Уточняется, что разыскивается мужчина 1982 года рождения.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше