От +21 до +34 и без осадков: Какая погода ожидается в Ростове-на-Дону 5 августа

В Ростовской области в среду прогнозируют переменную облачность. Днём местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а ночью в некоторых районах ожидается уже сильный дождь. Ветер северо-восточный достигнет 6−11 м/с, при грозе — порывы до 15 м/с. В ночь на четверг останется переменная облачность, ветер изменится на восточный, а скорость сохранится на уровне 6−11 м/с.