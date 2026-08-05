Еще четыре села получили защиту от пожаров в СКО

Новый добровольный пожарный пост позволит значительно сократить время прибытия спасателей к месту происшествия, передает DKNews.kz.
В селе Ұзынжар района Шал акына состоялось открытие 231-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Новый пост будет обслуживать сразу четыре населенных пункта — Крещенку, Ұзынжар, Куприяновку и Белоградовку.
Более 1200 жителей получат дополнительную защиту.
Открытие нового подразделения повысит уровень пожарной безопасности для 1213 жителей.
Близость пожарного поста позволит быстрее реагировать на возгорания и другие чрезвычайные ситуации, что особенно важно для отдаленных сельских населенных пунктов.
Пост полностью готов к работе.
При поддержке местных исполнительных органов для добровольцев создали современный пожарный пост.
В здании оборудованы:
бокс для пожарной техники; диспетчерская; помещения для круглосуточного дежурства; комнаты отдыха и бытового обеспечения личного состава.
Министерство по чрезвычайным ситуациям передало новому подразделению пожарный автомобиль, средства связи и необходимое оборудование для несения службы.
Добровольцы уже прошли подготовку.
Все участники добровольного противопожарного формирования прошли специальное обучение под руководством сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям.
В дальнейшем специалисты ДЧС будут регулярно проводить тренировки и практические занятия, чтобы добровольцы совершенствовали профессиональные навыки и были готовы оперативно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Что это меняет.
Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет повысить уровень безопасности в сельской местности, где время прибытия профессиональных подразделений может быть больше.
Создание новых пожарных постов помогает быстрее реагировать на происшествия, снижать риск распространения огня и эффективнее защищать жителей и их имущество.