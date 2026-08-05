Бывший продюсер Газманова признал вину по делу о правах на песни артиста

Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса полностью признал вину по уголовным делам о мошенничестве и нарушении авторских прав. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Россу полностью признал вину, раскаялся и погасил большую часть ущерба по делу», — подчеркнул источник ТАСС.
Ранее суд продлил срок содержания под стражей Россы до сентября 2026 года. По данным следствия, он без ведома исполнителя продавал третьим лицам музыкальные произведения и фотографии, включая права на композиции, звучащие в кинофильмах.
Как писал KP.RU, Газманов выступил в суде по делу его бывшего директора Дмитрия Царенко. Певец представлял компанию «ОМГ-Промо», где ему принадлежит 90%. Артист заявил, что не знал о мошеннических схемах Царенко.