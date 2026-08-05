Первый детский фильм снят в ДНР

Картину снял донецкий режиссер Владимир Агранович. В центре сюжета — обыкновенный мальчишка, который вместе с друзьями строит дом на дереве и возвращает близким веру в семью. Наши юные актёры сыграли главные роли вместе с известными российскими мастерами и местными артистами. Для них это стало первым опытом работы в федеральном кинопроекте, реализованном при поддержке Министерства культуры России.