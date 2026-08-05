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Первый детский фильм снят в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецкой Республике завершены съёмки первого детского полнометражного фильма «Дом на дереве».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецкой Республике завершены съёмки первого детского полнометражного фильма «Дом на дереве».

Картину снял донецкий режиссер Владимир Агранович. В центре сюжета — обыкновенный мальчишка, который вместе с друзьями строит дом на дереве и возвращает близким веру в семью. Наши юные актёры сыграли главные роли вместе с известными российскими мастерами и местными артистами. Для них это стало первым опытом работы в федеральном кинопроекте, реализованном при поддержке Министерства культуры России.

Многие участники творческого коллектива на съёмках познакомились с Республикой, побывали в наших знаковых местах: в Донецком ботаническом саду, в Зугрэсе. Очень приятно, что у всех остались хорошие впечатления от работы, людей и организации съёмочного процесса.

Об этом сообщил ТГ-канал "Дениса Пушилина.

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